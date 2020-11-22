На границе с Россией задержали подозреваемого в изнасиловании

Мужчину подозревают в изнасиловании и нарушении неприкосновенности жилища.

На границе с РФ в Харьковской области задержан гражданин Украины, который находился в розыске с 2016 года.

Об этом сообщается на странице Восточного регионального управления ГПСУ в Facebook.

Отмечается, что вчера, 21 ноября, в пункте пропуска «Гоптовка» при осуществлении мероприятий пограничного контроля в отношении гражданина Украины, который следовал из РФ, сработала одна из баз данных правоохранительных органов.

«Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивает украинца еще с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 152-1 (изнасилование) и 162-1 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, гражданина задержали и передали представителям Национальной полиции. // УНИАН