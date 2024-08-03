На ґрунті ревнощів 19-річний хлопець наніс смертельні удари ножем своєму однолітку

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно жителя міста Запоріжжя за фактами спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження та вбивства (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, 19-річний зловмисник, перебуваючи у приміщені студентського гуртожитку одного з вишів міста Умань, на ґрунті ревнощів спровокував зі своїм ровесником-студентом конфлікт, у ході якого наніс множинні удари ножем в різні частини тіла. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події до приїзду лікарів.

Однокурсник загиблого під час спроби зупинити протиправні дії зловмисника, також отримав два удари ножем у живіт та грудну клітину, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Нападника затримано правоохоронцями після вчинення злочину та судом застосовано до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який у подальшому на підставі висновку психіатричної експертизи змінено на поміщення до медичного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури