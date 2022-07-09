На хабарі 3000 євро за уникнення мобілізації на військову службу викрито жителя Буковини

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито буковинця, який вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, громадянин вимагав та одержав від чоловіка призовного віку 3000 євро неправомірної вигоди за вплив на прийняття службовою особою міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки позитивного рішення щодо уникнення призову за мобілізацією на військову службу до ЗСУ та проставлення відповідних відміток у військовому квитку.

Особу затримано після одержання обумовленої суми у порядку ст. 208 КПК.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура