На хабарі у ₴10 тис. затримано в. о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів Миколаївщини

26 травня 2022 року під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратура затримано виконувача обов’язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області у вимаганні неправомірної вигоди, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від підприємця 10 тис грн за укладання договору зберігання майна.

У ході обшуків за місцем роботи та у помешканні фігуранта вилучено комп’ютерну техніку, договори та грошові кошти.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 5 Миколаївського районного управління поліції під оперативним супроводом управління Служби безпеки України в області.

Миколаївська обласна прокуратура