На хабарі у 1000 доларів за просування по службі затримали прикордонника

Викрили корупційну «схему» оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Учора, 3 листопада, правоохоронці затримали інспектора відділу прикордонної служби під час отримання ним неправомірної вигоди. 1000 доларів США одержав прикордонник від свого колеги за вирішення питання щодо його просування по службі. А саме – переміщення до іншого органу охорони державного кордону для подальшого проходження військової служби.

Прикордонника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Викриття корупційної «схеми» проводилися за участю співробітників внутрішньої та власної безпеки прикордонної служби.

За вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України