На хабарі у 1800 доларів за сприяння в непризові на військову службу викрито командира взводу

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону повідомлено про підозру командиру взводу однієї з військових частин в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, старший лейтенант отримав 1800 доларів США за вплив на прийняття посадовими особами Мукачівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішень щодо сприяння громадянину в непризові на строкову військову службу. Кошти офіцер отримав двома траншами.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викрито офіцера прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області за матеріалами та спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону