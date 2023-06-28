На хабарі у $20 тис. від забудовника викрито сільського голову, двох службовців сільради та посередника

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито сільського голову, двох службовців однієї з сільських рад Фастівського району Київщини та посередника.

За даними слідства, сільський голова, начальник відділу земельних відносин, містобудування та архітектури, а також інспектор з благоустрою вимагали від забудовника хабар за затвердження детального плану території і зміну цільового призначення земельної ділянки. Для цього вони залучили посередника, який за грошову винагороду отримував неправомірну вигоду та здійснював передачу грошей і документів.

Правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 20 тис доларів США.

Також у ході слідства правоохоронці задокументували факт одержання службовцями сільради неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США за присвоєння поштових адрес пʼяти об’єктам нерухомого майна.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3, 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та накладення арешту на майно.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ НП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура