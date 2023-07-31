На хабарі у 2000 доларів затримано службовця районного військкомату на Львівщині 

За вказану суму фігурант гарантував позитивно вирішити питання, повʼязане з уникненням мобілізації.

Заблокували чергову корупційну схему ухилення від призову, до організації якої прийнятні службовці ТЦК, оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно зі Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону. Встановлено, що за грошову винагороду інструктор одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

За 2000 доларів США він сприяв у вирішенні питання щодо поновлення раніше втраченого військового квитка, без фізичної присутності військовозобов`язаного під час проходження ВЛК. Також гарантував, що у процесі поновлення документів, останній не буде мобілізований до ЗСУ.

29 липня, фігуранта затримали під час одержання 2000 доларів США неправомірної вигоди в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому службовцю повідомлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб за правом внесення застави у розмірі 130 тисяч гривень.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України