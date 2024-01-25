На хабарі у $2000 за «активізацію»досудового розслідування на Сумщині затримано старшого слідчого райвідділу поліції

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури старшому слідчому Роменського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав від потерпілої неправомірну вигоду за «активізацію» досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом пошкодження належного їй автомобіля.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України після одержання 1500 доларів США. До цього було задокументовано факт отримання авансу у 500 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в місті Полтаві, за оперативного супроводу Управління СБУ в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора