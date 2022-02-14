На хабарі у ₴230 тис. за ненакладення штрафу затримано посадовця Держгеокадастру та посередника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні 230 тис. грн неправомірної вигоди затримано посадовця ГУ Держгеокадастру у м. Києві та посередника (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у грудні 2021 року інспектори ГУ Держгеокадастру у ході проведення позапланової перевірки виявили порушення земельного законодавства з боку релігійної громади щодо нецільового використання земельної ділянки.

У зв’язку із цим представника релігійної громади викликали до контролюючого органу для надання пояснень з приводу вчинення вказаного адмінправопорушення. Під час зустрічі заступник начальника ГУ повідомив останньому, що за вказане порушення їм загрожує штраф у розмірі понад 700 тис. грн, однак в разі необхідності, він може допомогти уникнути такої відповідальності за винагороду в сумі 230 тис. гривень.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності посадовець надав контакт ФОП-геодезиста, який мав підготувати для громади документи, необхідні для уникнення адміністративної відповідальності.

14.02.2022 посадовця та підприємця-посередника затримали на «гарячому» після передачі їм неправомірної вигоди в сумі 230 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викриття злочинної діяльності проводилося спільно слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводження оперативного відділу ТУ ДБР у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура