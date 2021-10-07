На хабарі у ₴26,5 тис. поліція затримала посадовця одного з науково-дослідних інститутів

Кошти вимагав та отримав за прискорену видачу агрохімічного паспорта земельної ділянки.

Протиправну діяльність керівника структурного підрозділу філії держустанови викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області та слідчі обласної поліції. Вимагав неправомірну вигоду від мешканця Маріуполя за вирішення питань, що входить до кола його обов’язків.

6 жовтня посадову особу затримали одразу після одержання 26 500 гривень (еквівалент 1000 доларів США) неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв прискорити видачу агрохімічного паспорта земельної ділянки.

Керівника структурного підрозділу філії науково-дослідного інституту затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Донецька обласна прокуратура.

Національна поліція України