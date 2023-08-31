На хабарі у $3,5 тис. за підключення до електромереж викрито начальника відділу АТ «Укрзалізниця»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито начальника відділу Південно-західної залізниці АТ «Укрзалізниця» на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, затриманий висунув вимогу представнику гаражного кооперативу про надання 3,5 тис. доларів США за підключення кооперативу до електричних мереж АТ «Укрзалізниця».

У ході контролю за вчиненням злочину під час передачі неправомірної вигоди посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За місцем роботи затриманого проведено обшук.

Слідчі дії тривають.

Посадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами Центрального апарата СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури