На хабарі у 30 тис. доларів викрито мера та секретаря міськради на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру міському голові та секретарю однієї з міських рад Дніпропетровщини в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368, КК України ).

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється ТУ ДБР, розташованим у м. Полтава, за оперативного супроводу міжрегіонального оперативного управління ГОУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора