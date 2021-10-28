На хабарі у $3000 та ₴7500 за оформлення техдокументації на будинок викрито начальницю харківського КП

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно начальниці одного з комунальних підприємства Харківської області за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що начальниця одного з комунальних підприємства Харківської області вимагала від жінки неправомірну вигоду у розмірі 3000 доларів США та 7500 грн за здійснення впливу на посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради при виготовленні та погодженні будівельного паспорту на житлову будівлю.



27 жовтня 2021 року начальниця отримала від жінки гроші у сумі 2000 доларів США та 3500 грн, після чого посадовицю було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Раніше, у вересні 2021 року задокументовано одержання посадовицею першої частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США та 4000 грн.



Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманій та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури