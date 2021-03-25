На хабарі у ₴38 тисяч у Львові затримано посадовця військової академії

Викрили злочинну діяльність керівника структурного підрозділу академії оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, посадовець налагодив корупційну схему реалізації паливо-мастильних матеріалів за заниженою вартістю.

Крім того, встановлені факти розкрадання військовим палива та його збут через створені ним підпільні АЗС у Яворівському районі. За попередніми даними, такий підпільний бізнес приносив військовому до 200 тисяч гривень щомісяця.

Вранці 25 березня правоохоронці затримали керівника одного зі структурних підрозділів військової академії під час отримання 38 тис. грн неправомірної вигоди. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Проводяться санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання фігуранта, а також на підпільних АЗС.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України