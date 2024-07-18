На хабарі у ₴40 тис. за сприяння в оформленні групи інвалідності викрито директора центру медико-санітарної допомоги

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального некомерційного підприємства первинної медико-санітарної допомоги однієї із територіальних громад Вінницького району за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, місцевий житель звернувся до керівника центру медико-санітарної допомоги з проханням надати направлення для проходження медико-соціальної експертної комісії його доньці.

Службовець не відмовив у проханні та висловив неправомірну вимогу про надання йому 40 тис. грн за проведення у підпорядкованому йому закладі відповідних діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, результати яких стануть підставою для гарантованого отримання третьої групи інвалідності при проходженні медико-соціальної експертної комісії.

Під час одержання другої частини, раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 20 тис. грн, посадовця було затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Наразі до підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже пів мільйона гривень.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, які могли скористатись послугами медика та всі причетні особи до злочинної діяльності.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу УСБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури