На хабарі у 5 000 доларів викрито заступника керівника ГУ ДПС у Тернопільській області та посередника

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За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито на вимаганні та отриманні через посередника 5 000 доларів США неправомірної вигоди заступником начальника ГУ ДПС у Тернопільській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства,  посадовець податкової служби вимагав вищезазначені кошти за прийняття рішення про виключення підприємства  з категорії ризикових платників податків. Після отримання 5 000 доларів США  неправомірної вигоди податківця та посередника затримано в порядку  ст. 208 КПК України.

Предмет неправомірної вигоди, який фігуранти справи вже встигли поділити між собою, вилучено.

Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Розслідування здійснюється ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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