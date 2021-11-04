На хабарі у ₴70 тис. за тимчасове зберігання товару викрито керівника ДП та його підлеглу

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито керівника Державного підприємства «УДВП ІЗОТОП» та його підлеглу (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор держпідприємства спільно з начальником відділу організував злочинну схему вимагання неправомірної вигоди за укладення договору про надання послуг тимчасового зберігання товару в складському приміщенні держпідприємства.

У ході контролю за вчиненням злочину підлеглу директора затримано в ресторані на «гарячому» після отримання 70 000 грн для подальшої передачі їх керівникові.

Директора держпідприємства затримано на робочому місці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманим посадовцям повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття корупційного правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура