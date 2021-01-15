На хабарі у ₴90 тис. за оренду приміщення викрито посадовця «Кіровгеологія»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано на одержанні неправомірної вигоди начальника Пошуково-зйомочної експедиції Казенного підприємства «Кіровгеологія» (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець організував систематичне вимагання неправомірної вигоди за передачу в оренду нежитлового приміщення суб’єкту господарювання. Свої послуги керівник підрозділу оцінив у 7,5 тис. гривень на місяць, загальна сума неправомірної вигоди мала складати 90 тис. гривень.

Після отримання чергового місячного платежу посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі ді, зокрема санкціоновані судом обшуки, з метою всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можливих співучасників.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно з слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, та працівниками Броварського МРВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура