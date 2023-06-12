На хабарі у ₴90 тис. викрито керівника відділу податкової служби на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління оподаткування юридичних осіб ГУ Державної податкової служби в Кіровоградській області в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювана вимагала від представника підприємства 90 тис грн неправомірної вигоди за подальше безперешкодне здійснення господарської діяльності.

Зокрема, підприємство мало сплатити хабар в розмірі 1% від суми податкових накладних. Мова йде про безпроблемну їх реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності цього субʼєкта господарювання.

Неправомірну вигоду посадова особа податкової установи отримувала двома траншами та була затримана «на гарячому».

Під час прогулянки з дитиною вона одержала частину від обумовленої суми – 50 тис грн, які поклала до кишенькового відділення дитячого візка.

Під час обшуків у приміщенні податкової служби та за місцем проживання підозрюваної вилучено неправомірну вигоду. Також готівку – близько 1 млн грн, 6 тис євро та понад 26 тис доларів США, документацію, яка має відношення до протиправної діяльності.

Слідство перевіряє причетність до вчинення кримінального правопорушення інших службових осіб податкового відомства, у тому числі й керівного складу.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу – тримання під вартою, а також відсторонення її від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполіції України та ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора