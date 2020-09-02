На хабарі у 9000 доларів затримали фахівця Державної служби з безпеки на транспорті

Кошти вимагав та отримав за видачу дозволів на перевезення вантажів. Затримали зловмисника у столиці.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили злочинну «схему» вимагання та отримання неправомірної вигоди від перевізників, яку організував провідний фахівець одного з відділів Державної служби України з безпеки на транспорті.

Сьогодні, 2 вересня, у Києві його затримали одразу після отримання від підприємця з Волинської області 9000 доларів США неправомірної вигоди. Кошти були «сплачені» за безперешкодну видачу дозволів для багаторазового міжнародного перевезення.

Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється причетність до протиправної діяльності інших осіб.

Департамент стратегічних розслідувань

Національно поліція України