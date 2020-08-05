На хабарі в ₴50 тис. затримано одного з керівників Держекоінспекції у Сумській області

Прокуратурою Сумської області в рамках кримінального провадження задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди одним із керівників Державної екологічної інспекції у Сумській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець під час проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища вимагав від службових осіб одного з найбільших сумських товариств з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями неправомірну вигоду за невідображення в акті перевірки виявлених порушень та непроведення подальших перевірочних заходів.

Посадовця затримано в м. Суми під час одержання 50 тис грн. На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Слідчі та процесуальні дії проводяться спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області за матеріалами Управління СБУ в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Сумської області