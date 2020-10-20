На хабарі викрито начальника служби автомобільних доріг Фастівської міської ради (ФОТО)

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано начальника служби автомобільних доріг та інженерних споруд одного з КП Фастівської міської ради під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від місцевого мешканця – винуватця ДТП, 10 тис гривень за невжиття по відношенню до нього правових заходів по відновленню пошкодженого ним внаслідок дорожньо-транспортної пригоди комунального майна та відшкодування завданих збитків.

Правоохоронцями задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другого траншу – 8 тисяч гривень керівника місцевої служби автодоріг та інженерних споруд затримано.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Встановлюються можливі спільники затриманого.

Викрито посадовця прокурорами спільно із співробітниками Фастівського районного відділу ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури