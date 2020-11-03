На хабарі викрито заступника начальника Управління ГУ ДПС у Київській області

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано на одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління-начальника відділу податків та зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказана посадова особа, використовуючи службові повноваження, висунула директору ТОВ вимогу надати їй неправомірну вигоду за безперешкодне закриття суб’єкта господарювання.

В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання посадовою особою неправомірної вигоди двома частинами.

Під час одержання другої частини фігурантку затримали у приміщенні магазину, розташованого поблизу місця її роботи.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Затриманій особі готується повідомлення про підозру.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР та ГУ ВБ ДФС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура