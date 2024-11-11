На хабарі викрили головного лікаря однієї з обласних лікарень Тернополя

Керівник медзакладу «погорів» на отриманні 40 000 грн неправомірної вигоди. Таку суму за невтручання у свою діяльність йому щомісяця платила приватна підприємиця, яка надавала ритуальні послуги на території лікарні без відповідного договору оренди. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області задокументували пʼять фактів отримання хабаря на загальну суму 200 000 гривень.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання чергового «траншу» неправомірної вигоди. Грошові кошти у розмірі 40 тис. грн вилучили з місця події.

У ході проведення обшуків за місцями проживання, а також у службових приміщеннях посадовця та підприємиці вилучено понад 9,2 млн грн в національній та іноземній валюті, документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та «чорнові» записи.

Слідчі Нацполіції оголосили керівнику медзакладу про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підприємиці вручили підозру у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 369 Кримінального Кодексу України). Їй загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документували й розслідували злочин слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України