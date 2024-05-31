На хабарі викрили заступника голови Рівненської облради

Співробітники Служби безпеки України спільно з НАБУ і САП викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у понад півмільйона гривень. За цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця.

За даними слідства, у 2021 році бізнесмен із Рівненщини придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності.

Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

За такі «послуги» посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже шістсот тисяч гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Заходи із викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Рівненській області спільно з Національним антикорупційним бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України