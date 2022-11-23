На хабарі викрито начальника одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одеській області

Прокурори Доброславської окружної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області затримали начальника одного з районних відділів державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) під час одержання неправомірної вигоди.

Прокурори Доброславської окружної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області затримали начальника одного з районних відділів державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) під час одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, керівник відділу налагодив протиправну схему з систематичного одержання хабарів від сторін виконавчого провадження за «швидке» виконання рішень суду без відкриття провадження та сплати до бюджету 10% виконавчого збору.

За пришвидшення виконання рішення суду про стягнення 20 тис дол США боргу, посадовець запропонував вирішити питання з боржником за 3 % від суми.

Так, підозрюваний став схиляти позивача не пред’являти виконавчий документ, адже у разі повернення боргу на виконання рішення суду, він отримає гроші у гривні, що не є вигідним. Крім того, боржник скоріше за все буде оскаржувати дії держвиконавців та рішення суду, що значно затягне процес повернення боргу по строках.

Після одержання хабара посадовця затримали на його робочому місці.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури