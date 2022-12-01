На хабарі викрито начальника управління однієї з міськрад Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру начальнику управління однієї з міськрад Дніпропетровської області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав від підприємця 13 тис доларів США. За ці гроші він обіцяв не створювати перешкод у продовженні строків дії договорів оренди земельних ділянок та отриманні документів на будівництво нового об’єкта.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання першої частини неправомірної вигоди – 8 тис доларів США. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Оперативний супровід – співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора