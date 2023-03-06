На хабарі за безперешкодний перетин кордону викрито митницю поста «Рава-Руська»

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру державному інспектору митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці за фактом одержання неправомірної вигоди, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця одержала від громадянина хабар за забезпечення безперешкодного переміщення ним товару через митний кордон смугою руху «зелений коридор» в напрямку «в`їзд в Україну», та нескладання протоколу про порушення ним митних правил.

Свої послуги фігурантка оцінила у 8 000 грн.

Задокументовано неодноразове одержання жінкою неправомірної вигоди.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення підозрюваної від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області., за сприяння працівників ВБ митниці та Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури