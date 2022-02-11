На хабарі за дозвіл на користування спортивно-оздоровчими локаціями університету викрито керівника підрозділу вишу

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону під час одержання неправомірної вигоди викрито та затримано одного з керівників підрозділу Національного університету оборони імені Івана Черняховського (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, полковник ЗСУ одержав 20 тис грн неправомірної вигоди за дозвіл на використання цивільними особами спортивно-оздоровчих локацій Національного університету оборони ім. І. Черняховського.

Правоохоронці затримали його під час одержання неправомірної вигоди на території університету.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Cпеціалізованої прокуратури у військовій

та оборонній сфері Центрального регіону