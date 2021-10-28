На хабарі за незаконний збут паливно-мастильних матеріалів викрито двох поліцейських

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону на одержанні неправомірної вигоди викрито двох співробітників поліції (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, співробітники сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського РУП ГУ Нацполіції в Полтавській області одержали 1 000 доларів США неправомірної вигоди за недокументування протиправної діяльності громадянина, який займався незаконним придбанням та збутом паливно-мастильних матеріалів.

Правоохоронці затримали їх після одержання хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, за оперативного супроводу відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Полтавській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Центрального регіону