На хабарі за незаконний вилов риби викрито працівників Держрибагентства

Двох працівників Державного агентства рибного господарства – начальника відділу та інспектора Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Кіровоградській області викрито на корупційному злочині, – сприяли незаконному вилову риби в Кременчуцькому водосховищі.

За даними слідства, вказані особи вимагали на постійній основі від підприємців, які займаються рибним промислом, плату за безперешкодний вилов риби. Правоохоронними органами задокументовано факт отримання рибоохоронцями 50 тис грн неправомірної вигоди.

За процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні та одержанні службовими особами неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР, розташованого у місті Миколаєві оперативний супровід – УСБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура