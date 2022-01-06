На хабарі за оренду приміщення на Хмельниччині затримали керівника ДП оборонного відомства

Як встановили поліцейські, за сприяння у підписанні договору оренди складського приміщення керівник державного підприємства вимагав від підприємця 10 000 гривень неправомірної вигоди щомісяця.

Учора, 5 січня, його затримали оперативники та слідчі під час отримання «траншу» у сумі 20 000 гривень, з яких 10 000 за січень і ще стільки ж за лютий. Раніше, у грудні минулого року, задокументовано факт одержання ним ще 10 000 гривень.

Наразі керівника держпідприємства оборонного відомства затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України