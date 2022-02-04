На хабарі за передачу заборонених речей викрито працівника Київського СІЗО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру молодшому інспектору відділу режиму і охорони Державної установи «Київський слідчий ізолятор» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець систематично за грошову винагороду проносив на територію установи предмети, які відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, заборонені для користування особами, які там утримуються. У ході досудового розслідування задокументовано низку фактів передачі молодшим інспектором заборонених предметів утримуваним особам.

Правоохоронці затримали молодшого інспектора в порядку ст. 208 КПК України після підтвердження чергового факту отримання неправомірної вигоди за такі послуги. Під час обшуку у нього вилучили п’ять мобільних телефонів, п’ять зарядних пристроїв до них, а також грошові кошти.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводу співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та оперативного відділу державної установи «Київський слідчий ізолятор»

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури