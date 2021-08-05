На хабарі за перемогу в тендері на ₴1 млн. викрито службовця Львівської залізниці

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного із структурних підрозділів регіональної філії Львівської залізниці АТ «Укрзалізниця» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а також мешканцю Києва за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України), за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, мешканець столиці від імені суб’єкта господарювання надав службовцю залізниці 53 тис грн неправомірної вигоди за сприяння в укладенні між держпідприємством та товариством договору поставки запасних частин до тепловоза на загальну суму понад 1 млн грн, а також за безперешкодну поставку товару і виконання інших умов договору.

За результатами обшуків за місцем діяльності товариства, посередника та начальника підрозділу регіональної філії вилучено документацію, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення від посади службовця залізниці. Перевіряються факти можливої причетності інших осіб з числа службовців Укрзалізниці та постачальників товару.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора