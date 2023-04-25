На хабарі за перемогу в тендері з ремонту доріг на 8 млн. на Київщині викрито директора товариства

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний звернувся до директора комунального підприємства задля позитивного вирішення питання щодо перемоги у конкурсних торгах на проведення ремонту автодоріг міста Боярка. У разі укладання договору він пообіцяв надати йому неправомірну вигоду в розмірі 10% від суми тендеру, що становить 800 тис. грн.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після надання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. гривень. Наразі вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 134 тис. грн. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими Фастівського райуправління ГУНП в Київській області за оперативного супроводу Фастівського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура