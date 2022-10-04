На хабарі за проведення безкоштовної операції військовослужбовцю ЗСУ викрито лікаря одеського медзакладу

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси на корупції викрито лікаря одного з комунальних медичних закладів Одеси.

Так, лікар вимагав та одержав від пацієнта 15 000 грн хабара за проведення безкоштовної операції та оформлення виписки. Слід зазначити, що пацієнт є діючим військовослужбовцем, який отримав поранення під час захисту території України від збройної агресії рф, та проходив лікування у військовому шпиталі, звідки направлений до зазначеного медзакладу для проведення операції.

Лікаря викрили «на гарячому» під час одержання другої частини неправомірної вигоди.

Наразі медпрацівнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 354 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури