На хабарі за видачу довідок для оформлення соцвиплат затримано головного інспектора Держпраці Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру головному державному інспектору одного з відділів обласного управління Держпраці за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав 1000 доларів США неправомірної вигоди за «вирішення питання» у складанні висновку та видачі довідки двом громадянам про хронічне професійне захворювання. Така довідка давала змогу отримати страхові виплати у зв’язку втратою працездатності.

Чоловіка було затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини хабара у сумі 24 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури