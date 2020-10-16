На хабарі затримали інспектора Чопського прикордонного загону

За неправомірну вигоду сприяв у позачерговому проїзді кордону через пункт пропуску автомобілів із вантажем.

Корупційну діяльність прикордонника задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, відділу внутрішньої безпеки по Чопському прикордонному загону, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

Інспектор прикордонної служби «Тиса» Чопського прикордонного загону вимагав від місцевого мешканця майже 11 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму пообіцяв посприяти у безперешкодному позачерговому проїзді кордону через пункт пропуску та не створювати штучні перешкоди автомобілям з вантажем.

Вранці 16 жовтня фігуранта затримали за місцем несення служби під час одержання ним на банківську картку частини неправомірної вигоди – 5 300 гривень.

Інспектора прикордонної служби затримано у порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За вимагання та отримання хабаря йому може загрожувати покарання від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України