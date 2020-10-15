На хабарі затримали керівника Івано-Франківського облбюро судово-медичної експертизи

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 4 тисячі доларів у підлеглого за підвищення по посаді. Для отримання грошей як посередника керівник залучив іншого працівника установи.

Оперативники СБ України затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини суми. У ході обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили всю суму неправомірної вигоди.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Показово, що у судових органах уже розглядається справа, розпочата у 2018 році за матеріалами СБУ, за обвинуваченням керівника обласного бюро судово-медичної експертизи у вчиненні аналогічних злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділ з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

СБУ