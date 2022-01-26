На хабарі затримали начальника відділу Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Неправомірну вигоду посадовець вимагав з представника товариства.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції, неправомірну вигоду керівник одного з відділів вимагав від представника товариства. За це обіцяв позитивний розгляд скарги, а також не включати підприємство до плану перевірок протягом 2022 року.

25 січня посадовця затримали під час отримання 20 тисяч гривень. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Лівобережна окружна прокуратура м. Дніпро.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України