На хабарі затримали посадовця одного із лісгоспів Івано-Франківщини

Співробітники Служби безпеки України викрили посадовця одного із лісових господарств Калуського району на незаконному збуті високоякісної деревини.

Про це інформують «Вікна» з посиланням на пресслужбу управління СБУ в Івано-Франківській області.

За даними досудового слідства, зловмисник обіцяв місцевому підприємцю продати вартісний дуб під виглядом дешевої технологічної сировини та дров. Натомість, майстер лісу вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували передачу зловмисником авансу. Решту суми він мав отримати після відвантаження деревини бізнесмену.

Під час санкціонованого обшуку в лісництві правоохоронці вилучили товарно-транспортні накладні, бирки для маркування деревини, матеріали лісовпорядкування та чорнові записи про незаконні оборудки з лісом.

Наразі посадовцю оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з територіальним управлінням ДБР у місті Львів під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За повдіомленням пресслужби обласної прокуратури, майстрові лісу одного з лісництв ДП «Калуське лісове господарство» повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). У серпні цього року службовець одержав від громадянина частину хабара в сумі 10 тис. грн, а решту повинен був отримати перед завантаженням деревини.