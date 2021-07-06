На хабарі затримано головного спеціаліста ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова викрито головного спеціаліста одного з відділів управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Аміл Омаров, досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст одного з відділів управління захисту прав споживачів ГУ Дерпродспоживслужби в Харківській області вимагав від підприємця неправомірну вигоду за невиявлення порушень діючого законодавства в діяльності закладу з продажу мобільної техніки та аксесуарів. Сума неправомірної вигоди складала 11 тисяч гривень.

6 червня 2021 року відразу після одержання зазначеної суми неправомірної вигоди, співробітника ГУ Держпродспоживслужби затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції № 3, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури