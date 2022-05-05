На хабарі затримано головного спеціаліста одного з відділів Держспоживслужби Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру головного спеціаліста одного з відділів Держпродспоживслужби в області за фактом отримання неправомірної вигоди за вплив на керівництво органу контролю (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, вказаний службовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду за вплив на співробітників облуправління Держпродспоживслужби задля отримання дозволу на експлуатацію обладнання для переробки та зберігання продуктів тваринного походження.

4 травня 2022 року під час одержання коштів зловмисника було затримано правоохоронними органами в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено грошові кошти, документи та мобільні телефони.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури