На хабарі затримали начальника одного з пунктів військової частини

За 2000 доларів фігурант вирішив питання про зняття з розшуку військовозобов’язаного. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме у слідчому ізоляторі.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 39-річний підозрюваний вимагав та отримав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду за вплив на співробітників одного з РТЦК та СП з метою зняття чоловіка з розшуку в електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

По виконанню своїх зобов’язань, фігурант наказав передати йому 2000 доларів через свого знайомого.

1 березня за силової підтримки спецпризначенців КОРД правоохоронці затримали зловмисника після передачі «гонорару». Речові докази та гроші, здобуті злочинним шляхом, вилучено.

Слідчі слідчого управління повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (Одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 242 240 гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Заходи з викриття проводилися співробітниками УСБУ, ГУ ВБ СБУ та УСР у Вінницькій області ДСР НПУ.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області