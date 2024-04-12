На хабарі затримали посадовця Київської митниці

У змові з митним брокером він організував злочинну схему по систематичному стягненню неправомірною вигоди з імпортера кави за вирішення та урегулювання перешкод під час розмитнення товарів з Колумбії та Бразилії.

Сам посадовець визначав кінцеву вартість товару, вирішував питання щодо розмитнення товару та надавав вказівки митному брокеру. Той за його вказівкою оформляв документи, безпосередньо спілкувався з підприємцями та отримував від них гроші.

Слідчі затримали зловмисників під час чергової передачі грошей на суму 108 000 гривень, більше 50% з якої становила неправомірна вигода, та голосили їм про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), до суду скеровано й ухвалено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативний супровід в провадженні здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво — Офіс генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)