На хабарі затримали посадовця Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито корупційну схему видачі дозвільної документації на об’єкти нерухомості. Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.

Задокументовано, що одержання неправомірної вигоди відбувалось двома траншами. Першу частину у розмірі 15 000 грн він отримав особисто, за другою частиною він відправив курсанта. Службовець дав останньому вказівку вийти у КПП університету і забрати для нього грошові кошти. Вихованець навчального закладу не був обізнаний у злочинній діяльності фігуранта, та не знав що бере для нього хабар.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ним другої частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід – УСР у Львівській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури