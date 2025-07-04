На хабарі затримали посадовця однієї з міських рад Одеського району

Фігурант вимагав від голови правління ОСББ 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за благоустрій прибудинкової території комунальним підприємством. Правопорушнику загрожує чималий строк ув’язнення.

Викрили та задокументували протиправні дії посадовця слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що один із керівників ОСББ звернувся до виконувача обов’язків заступника голови однієї з міських рад Одеського району – начальника управління житлово-комунального господарства з потребою у проведенні робіт із благоустрою прибудинкової території. Натомість посадовець запропонував вирішити це питання силами та засобами підконтрольного йому комунального підприємства без укладання договору, але за грошову винагороду.

За підрізку кущів і дерев, прибирання сміття та інші роботи біля житлового будинку правопорушник вимагав «подяку» в сумі 10 тисяч гривень. А в разі незгоди пригрозив, що жодне комунальне підприємство міста не надаватиме ОСББ послуги.

Поліцейські затримали у процесуальному порядку посадовця одразу після одержання ним обумовленої суми хабаря та вилучення грошей.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненого службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тис. 240 грн. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Юлія Бондаренко.

Одеське районне управління поліції № 1