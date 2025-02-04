На хабарі затримали посадовицю управління архітектури і містобудування однієї з міськрад Одещини

Вона вимагала «відкат» у підприємиці за видачу дозвільної документації щодо роздрібної торгівлі продуктами харчування на ринку. Зловмисниці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Їй загрожує ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Викрили та задокументували протиправні дії жінки слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що коли підприємиця звернулася до виконувачки обов’язків начальника управління архітектури і містобудування за оформленням дозвільної документації для торгівлі продуктами харчування з лотка на ринку, та висунула їй вимогу заплатити 2500 доларів. А у разі незгоди пригрозила не погодити видачу дозволу на встановлення торгового місця і прикрити підприємницьку діяльність.

Поліцейські затримали в процесуальному порядку зловмисницю одразу після одержання нею обумовленої суми хабаря та вилучення грошей.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігурантці про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 240 гривень.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури Одеської області.

Відділ комунікації поліції Одещини