На хабарництві за укладання договорів чернігівські поліцейські затримали керівника держпідприємства

Затримали його співробітники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, директор держпідприємства, що підпорядковується Національній академії аграрних наук України, налагодив корупційну схему безперешкодного підписання договорів на зберігання майна. Таку «послугу» він оцінив у 10 500 гривень.

Посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів. Треба зазначити, що наразі у суді розглядається справа щодо фігуранта за фактом вимагання та отримання 50 000 доларів США (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майн.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України